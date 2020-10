Eddie van Halen overleden

Dinsdagavond is onverwacht door zijn zoon Wolfgang bekend gemaakt dat de legendarische Eddie van Helen is overleden. Edward Lodewijk “Eddie” van Halen werd op 26 januari 1955 in Amsterdam geboren en werd wereldberoemd als medeoprichter en gitarist van de hardrockband Van Halen.

Van Halen verhuisde in 1962 op zevenjarige leeftijd naar de Amerikaanse stad Pasadena in Californië en leerde als kind pianospelen, net als zijn oudere broer Alex. Hij won diverse talentenjachten, maar de broers stapten af van de piano. Alex kocht een gitaar terwijl Eddie ging drummen. Al snel bleek Eddie beter te zijn dan zijn broer en vervolgens ging ook Eddie aan de slag met de elektrische gitaar.

Eddie was fan van Eric Clapton en Brian May, en dankzij hen ontwikkelde Van Halen zich tot hardrock-gitarist. In 1972 richtte hij samen met broer Alex en bassist Mark Stone de groep Mammoth op. Ze huurden een geluidsinstallatie van David Lee Roth, die ze bij een auditie voor zanger afwezen.

Toen Eddie van Halen er genoeg van had om als zanger te fungeren, werd Roth alsnog aangetrokken voor die rol, en werd bassist Stone vervangen door Michael Anthony. Omdat er nog een band was die zich Mammoth noemde werd door Roth voorgesteld de naam van de band te wijzigen in Van Halen. Overigens dachten veel fans dat Van Halen de naam was van David Lee Roth, maar pas later kwamen ze erachter dat dit de achternaam was van de twee broers.

Eddie leed al geruime tijd aan keelkanker en overleed in het bijzijn van zijn zoon Wolfgang, zijn vrouw Janie en zijn broer Alex. Eddie van Halen is 65 jaar geworden.