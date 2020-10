Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn sinds de nieuwe maatregelen nog mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Alice Cooper.

Alice Cooper, Amerikaans rockzanger, tekstschrijver en muzikant zit al ruim 50 jaar in de muziek. Met shows waarin guillotines, elektrische stoelen, nepbloed en boa constrictors worden gebruikt wordt hij door fans beschouwd als The Godfather of Shock Rock.

In 1971 brak hij met de Alice Cooper band door met ‘I’m Eighteen’ van het album ‘Love It to Death’, gevolgd door de nog grotere hit ‘School’s Out’ (1972). De band behaalde haar commerciële piek met het album ‘Billion Dollar Babies’ (1973). Hij had nog meer hits met De Alice Cooper band waaronder ‘Elected’ en ‘Halo of Flies’. Solo had hij in 1978 een grote hit met ‘How You Gonna See Me Now’, ook de single ‘Poison’ (1989) deed het zeer goed. In 2011 trad de originele band toe tot de Rock and Roll Hall of Fame.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Alice Cooper live @ Sydney, Australia (2011).