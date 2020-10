Garrett T Capps komt terug naar De Oosterpoort

Garrett T. Capps komt op zaterdag 5 juni met kersvers materiaal naar De Oosterpoort en dat is natuurlijk een vooruitzicht waar iedere TakeRoot-liefhebber in deze donkere dagen blij van wordt.

In november 2018 zorgde Capps met zijn swingende space country voor een vliegende start van TakeRoot. Amper een jaar later presenteerde hij in De Oosterpoort zijn album Right, All Night, opvolger van het uitstekend ontvangen In The Shadows (Again). En hij weet van geen stilzitten, want ook in 2020 heeft hij hard gewerkt aan nieuw materiaal.

Capps komt uit San Antonio, de stad waar bijvoorbeeld Doug Sahm ooit zijn Texas-groove voortbracht. Diezelfde intensiteit spettert van de platen van Capps. In zijn breed uitwaaierende songs klinken soms de echo’s door van The Byrds, Gram Parsons en Daniel Romano.

Tijdens dit concert wordt hij vergezeld door zijn NASA Country band, dus bereid je voor op een buitenaards mooie mix van klassieke country, rauwe rock-‘n-roll en futuristische space americana.

