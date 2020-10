Maxi Jazz komt naar de Melkweg

Iedereen kent Maxi Jazz als de betoverende stem van de legendarische Britse dance act Faithless. Samen met Sister Bliss en Rollo was hij het brein achter 90’s anthems als ‘We Come 1’, ‘God is a DJ’ en ‘Insomnia’.

Tracks die ook vandaag de dag nog voor kippenvel zorgen en talloze herinneringen ophalen bij danceliefhebbers wereldwijd. Iets minder bekend is dat Maxi Jazz daarnaast ook altijd een actieve DJ is geweest.

Met zijn Personal DJ Set neemt hij je mee naar het tijdperk van de soul weekenders, soundsystem crews en piratenradio uit de Londense underground. Verwacht een diverse set bomvol funk, hiphop, club classics en natúúrlijk ook een paar Faithless knallers met live vocals!

Maxi Jazz komt op 21 september 2021 naar de Melkweg.