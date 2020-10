Op zondag 29 november ontvangt de Melkweg The Covenant. Hoewel in 1988 begonnen als hardrockband, groeide de sound van de Amsterdamse formatie in volgende jaren meer toe richting bands als The Cult, Alice in Chains en The Doors.

Inmiddels kent de band een rijke historie met 7 sterke studioalbums en supports voor onder andere New Model Army en maar liefst 2x Pearl Jam. Met hun extraverte liveshows een graag geziene naam op ons jubileumprogramma!