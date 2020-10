2 oktober, de verjaardag van Sting

Gordon Matthew Thomas Sumner, geboren op 2 oktober 1951, viert vandaag zijn 69e verjaardag. Gordon Matthew Thomas Sumner, beter bekend onder zijn artiestennaam Sting, is een Britse muzikant, singer-songwriter, multi-instrumentalist, activist, acteur en filantroop. Hij vergaarde roem als tekstschrijver, bassist en zanger van The Police. Na The Police startte Sting een zeer succesvolle solo carrière.

Sting, de muzikale duizendpoot

Qua muziekstijl is Sting een absolute duizendpoot, in zijn muziek zijn invloeden te horen van onder andere jazz, reggae, klassieke muziek, New Age, en worldbeat. Als frontman van The Police en als solo artiest mocht hij 16 Grammy Awards in ontvangst nemen, in 1994 een Golden Globe, een Emmy Award en meerdere Oscar nominaties in de categorie Best Original Song. Sting is zowel lid van de Rock and Roll Hall of Fame alsmede de Songwriters Hall of Fame.