Nathan Gray komt zonder Boysetsfire naar de Effenaar

Na 20 jaar als frontman van de posthardcore band Boysetsfire, overwon Nathan Gray zijn angst en dook in het diepe als solo-artiest. Waar het solodebuut Feral Hymns werd doorspekt door melancholie, heeft zijn onlangs verschenen Working Title een meer gedreven vibe. Vooruitkijkend met het hoofd omhoog. Verwacht heerlijke guitar-driven rocksongs met de onmiskenbare Gray vocalen.

The World Is A Beautiful Place, But I Am No Longer Afraid To Die