Mikey Hamptons & The Meows – Fine

Terwijl de British Invasion duidelijk in Mikey Hamptons & The Meows DNA zit, zorgen hun zware riffs en adrenaline-gedreven optredens ervoor dat ze veel meer zijn dan een nostalgische act. Hamptons leende de formule die Oasis en Nirvana tot internationale sterren maakte en combineerde zijn zangkunst met een natuurlijk talent voor melodie, en draaide vervolgens het volume helemaal omhoog om het kenmerkende geluid van de groep te creëren.

De groep is momenteel gevestigd in New York en bestaat uit een draaiende cast van sidemen die zijn ingezet om de visioenen van Mikey Hamptons tot leven te brengen. Sinds het uitbrengen van hun eerste singles in 2018, hebben Mikey en zijn mannen eindeloze uren in de studio doorgebracht, samen met hun debuut album ‘Okay, I’m Ready to Rock Now’, vol met zingende Rickenbacker-gitaren en uitzinnige rock’n’roll-energie, is het het bewijs dat Mikey Hamptons & The Meows klaar zijn voor het grote publiek.