Luka Bloom tour verplaatst en extra show toegevoegd

De Nederlandse tournee van Luka Bloom, die initieel zou plaatsvinden in april 2020 en later werd verplaatst naar november 2020, is opnieuw verplaatst naar een later tijdstip in verband met maatregelen rondom het coronavirus.​ Luka Bloom zou oorspronkelijk in 2020 naar Nederland komen in het kader van ‘YOU COULDN’T HAVE COME AT A BETTER TIME’, maar omwille van de maatregelen is deze tournee uitgesteld naar november 2021. Ook is er een extra show toegevoegd in de Arminiuskerk (Rotterdam) op 4 november 2021.

Luka Bloom, de artiestennaam van Barry Moore, is een graag geziene gast op de Nederlandse en Belgische podia en festivals en heeft in de Lage Landen een bijzonder trouw publiek opgebouwd. De afgelopen tijd heeft de Ierse singer-songwriter niet stilgezeten, maar schreef hij een reeks nieuwe liedjes over vriendschap en de simpele dingen des levens die zijn gebundeld in zijn tweeëntwintigste studioalbum: ‘Bittersweet Crimson’. De uitgestelde tour staat niet enkel in het teken van de 30ste verjaardag van zijn album ‘Riverside’, maar brengt ook nieuwe songs uit het album ‘Bittersweet Crimson’.

De lockdown deed Bloom eerder dit jaar overwegen de release van het album uit te stellen, maar al gauw realiseerde hij zich dat hij het juist nu uit moest brengen.

Bloom: “Verschillende liedjes op ‘Bittersweet Crimson’ zijn zeer relevant in het licht van het huidige tijdperk. Zoals het nummer ‘Who Will Heal The Land’, geïnspireerd door de Australische bosbranden die begin dit jaar woedden. Maar ook ‘Vision For 2020’ – een eerbetoon aan het rondhangen met vrienden, thee drinken en weinig anders doen – is daar een voorbeeld van. Of ‘The Beauty Of Everyday Things’, een viering van de start van de zomer en het genieten van die tijd van het jaar; samenzijn, lachen, ‘gewone’ dingen doen. Ongecompliceerde activiteiten die in 2020 nog eens extra waarde krijgen.”

Nieuwe showdata:

04.11.2021 Arminiuskerk, Rotterdam

06.11.2021 Nieuwe Kerk, Groningen

07.11.2021 De Duif, Amsterdam

13.11.2021 Stevenskerk, Nijmegen

14.11.2021 Muziekgieterij, Maastricht

20.11.2021 Grote Kerk, Enschede

25.11.2021 Muziekgebouw, Eindhoven

26.11.2021 Mezz, Breda