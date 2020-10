Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Simple Minds.

De in Glasgow geboren Jim Kerr richtte in 1977 de punkband Johnny and the Self Abusers op. Die naam werd in november 1977 ingewisseld voor de naam Simple Minds, om in 1982, na enkele albums, door te breken met ‘Promised you a miracle’. Vanaf dat moment gaat het alleen maar bergopwaarts met de Simple Minds, met als hoogtepunten ‘Don’t you (forget about me)’ en ‘Belfast Child’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Simple Minds live @ Berlin, Germany (2018).