Amenra komt naar TivoliVredenburg

De Vlaamse metalband Amenra maakt al ruim twintig jaar een volstrekt unieke vorm van post-metal. De muziek van het vijftal is doordrenkt van spiritualiteit en hun concerten gaan vergezeld van indringende videoprojecties en rituelen. Geboorte versus dood, licht versus duisternis: het zijn geen oppervlakkige thema’s die Amenra behandelt, maar het resultaat is des te meeslepender. Niet voor niets is Amenra meer dan een band, het is een broederschap waarbij (onder de noemer Church of Ra) veel gelijkgestemde creatieve zielen zich hebben aangesloten. Vanavond doet Amenra een compleet akoestische show!

Amenra komt op 8 oktober naar TivoliVredenburg in Utrecht.