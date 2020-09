The Kik komt naar De Vereeniging

The Kik zit nooit stil en dat blijkt uit de vele live optredens en dan ook nog eens verschillende projecten. Een nieuw album is in de maak en daarom gaan de mannen weer op tour. En daarbij slaan ze Nijmegen uiteraard niet over. De eerste single verschijnt 6 december en het nieuwe album komt in het voorjaar van 2020 uit.

Voormannen Dave von Raven en Arjan Spies worden zoals altijd bijgestaan door hun ‘achtermannen’ bassist Marcel Groenewegen, toetsenist Paul Zoontjes en last but not least, drummer Ries Doms. Al die ervaring en emoties die het leven, het theater, concerten en festivals met zich mee brengen heeft The Kik zowel muzikaal als inhoudelijk zichzelf naar een hoger niveau getild. Nog steeds doorspekt van het tijdloze jaren ’60 geluid. Maar verrijkt met nog meer muzikaliteit emotie en humor. En altijd op het scherpst van de snede.

Op 21 november komt The Kik naar De Vereeniging in Nijmegen.