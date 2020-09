Twilight Force komt naar Doornroosje

De Zweedse band Twilight Force brengt power metal tot the max met als inspiratie fantasy uit magische werelden waar helden nog échte helden zijn. Ze speelden al met grootheden als Sonata Arctica, Dragonforce en Gloryhammer.

Hoog tijd voor een eigen headline show, zeker na de release van hun album ‘Dawn of the Dragonstar’. De arrangementen op deze plaat zijn groots en meeslepend. Ze passen dan ook prima bij de heroïsche vertellingen over koningen, draken en ridders. Het overtuigende, virtuoze, instrumentale spierballenwerk van de beide gitaristen en toetsenist weet moeiteloos te overtuigen. Qua kunde scharen de heren zich onder de besten in het genre. Datzelfde geldt voor de strakke ritme sectie.

De band komt op 12 okober naar Doornroosje in Nijmegen.