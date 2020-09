Tabitha is met 300 miljoen streams op Spotify de meest gestreamde vrouwelijke artiest van 2019. De zangeres scoorde onder meer grote hits als ‘Hij Is Van Mij’, ‘Slapen Met Het Licht Aan’, ‘Het Spijt Me Niet’ en ‘Moment’. Ze heeft net haar single ‘Hallo Met Mij’ uitgebracht, die nu de hitlijsten bestormt.

Het langverwachte gelijknamige debuutalbum verschijnt op vrijdag 25 september. Op donderdag 24 september presenteert Tabitha haar album voor een select groepje fans in de Melkweg op het podium.