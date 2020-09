Ezgi Köroğlu komt naar Paradiso

Zangeres Ezgi Köroğlu en het reART Ensemble brengen een ode aan Sezen Aksu, de grootste diva van de Turkse muziek. Ezgi Köroğlu is zangeres, songwriter, mode- en productontwerpster. Ze groeide op in Trabzon aan de Zwarte Zee, een plek waar muziek, dans en culturele diversiteit heel belangrijk is. Daarna woonde en studeerde ze in Istanbul, Milaan, Florence en – sinds kort – Amsterdam. Zij schrijft en zingt haar eigen liederen én is meestervertolkster van de liederen van Sezen Aksu. Net als Sezen Aksu mengt Ezgi Köroğlu op een toegankelijke manier Westerse en Oosterse klanken: Turkse muziek, pop, jazz en zelfs klassieke muziek komen in de muziek van Ezgi Köroğlu bij elkaar.

Het reART Ensemble bestaat uit zeven topmusici die overal ter wereld op belangrijke podia en festivals spelen, componeren en arrangeren. Een ensemble dat veel ervaring heeft met uiteenlopende genres als wereldmuziek, jazz, pop, hedendaagse muziek, klassieke westerse muziek en elektronische muziek. Het reART Ensemble is opgericht en wordt geleid door componist Selim Doğru.

Het wordt een avond waar fans van Sezen Aksu hun hart op kunnen halen, met haar bekende hits als ‘Kaybolan Yıllar’, ‘Masum Değiliz’, ‘Hadi Bakalım’, ‘Rakkas’ en ‘Sen Ağlama’. Voor muziekliefhebbers die onbekend zijn met Turkse popmuziek is dit concert een goede introductie tot het genre. De muziek van Sezen Aksu is enorm gevarieerd. Van diepzinnige, melancholische, georkestreerde ballades en kleine levensliederen tot swingende liedjes die flirten met muziekgenres en ritmes uit de Verenigde Staten, Latijns Amerika en Europa.

Sezen Aksu heeft ook een groot aantal hits gecomponeerd voor de jongere generatie Turkse popsterren als Sertab Erener, Tarkan, Levent Yüksel en Aşkın Nur Yengi. Ook een aantal van de liederen van deze zangers passeren deze avond de revue.

Ezgi Köroğlu brengt gaat Tribute to Sezen Aksu op zaterdag 3 oktober 2020 in Paradiso.