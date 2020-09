De Charlie Kulis Band komt met vrolijke ‘Come And Getcha Some’

De Charlie Kulis Band is ontstaan uit een country songwriting project dat begon in 2014. Songwriters Charlie Kulis, Rafe Van Hoy en Ernie Petito hebben daarbij twee albums met country nummers samengesteld, waardoor de band is ontstaan. De Charlie Kulis Band kan het best omschreven worden als een (urban) country / rockband met muziek die verschillende genres doorkruist. De muziek is nuchter, leuk en soms, heel soms, een beetje serieus. Maar niet te lang serieus, want het moet wel leuk blijven natuurlijk!

‘Come And Getcha Some’ is de laatste single van De Charlie Kulis Band. Het nummer is vrolijk en tesamen met de videoclip wellicht een van de beste promoties die de Verenigde Staten op dit moment hebben. Een lekker en vrolijk nummer met een uptempo country-rock deuntje. Een aanrader!