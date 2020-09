Jeroen van der Boom komt met coronaproof theatertournee

Vanaf 1 oktober keert Jeroen van der Boom terug in de Nederlandse theaters. Geheel coronaproof treedt de zanger met zijn grootste kleinschalige bijzondere theatershow twee keer per avond op. In zijn show Jeroen van der Boom – The Pianoman Solo zingt hij zijn grootste hits en kunnen er ook nog special guests langskomen.

“Deze show is uit corona voortgekomen”, aldus Jeroen van der Boom, “Als entertainer wil je graag voor publiek optreden. Mensen blij maken, juist in deze tijden. Thuis realiseerde ik weer gaandeweg dat ik het theater weer in wilde.” Met zijn vaste team bedacht Jeroen de show The Pianoman Solo. Naast de bekendmaking van zijn theatershow verscheen ook de nieuwe single van Jeroen. De single heet ‘Tevreden’ en is geschreven door Alain Clark.

“Vanwege corona wordt het een show waarin veiligheid voorop staat. Het zijn dus kleinschalige shows qua publiek, maar op het podium wordt het groots. Meer dan ooit sta ik letterlijk en figuurlijk dicht op de mensen in de zaal. Omdat het zo dichtbij is, geven we het publiek een VIP-gevoel. Ze zijn met weinig, zodat ik iedereen aandacht kan geven. Daarbij willen we dat iedereen van zo’n avond kan genieten en houden we de toegangsprijzen laag.”

De theatershow Jeroen van der Boom The Pianoman Solo is vanaf 1 oktober tot en met begin december in de Nederlandse theaters te zien.

Tourdata:

1 oktober: KRING, Roosendaal

3 oktober: METHOEVE, Weerselo

8 oktober: MARKANT, Uden

20 oktober: THEATER AAN DE SCHIE, Schiedam

22 oktober: SCHOUWBURG AMSTELVEEN, Amstelveen

28 oktober: SCHOUWBURG VENRAY, Venray

29 oktober: NIEUWE LUXOR THEATER, Rotterdam

5 november: GOUDSE SCHOUWBURG, Gouda

10 november: SCHOUWBURG CUIJK, Cuijk

12 november: DE TAMBOER, Hoogeveen

18 november: VRIJTHOF, Maastricht

19 november: ZAANTHEATER, Zaandam

25 november: THEATER DE STOEP, Spijkenisse

2 december: DE NIEUWE KOLK Assen