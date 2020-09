Sea Girls komt naar Nederland! Deze energieke Londenaren waren met hun vrolijke indierock de afgelopen jaren al een graag geziene gast op de grote festivals. Voor fans van het eerste uur was het even geduld hebben, maar afgelopen maand was hun debuutalbum ‘Open Up Your Head’ ook een feit. Waar het album soms realistisch blijft, spoort het ook aan om vooral groots te blijven dromen. Kortom: de perfecte remedie in roerige tijden!

Sea Girls staat op 13 februari in de Melkweg.