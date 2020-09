IDLES komt naar de Melkweg

De booming Britse postpunk-rock band IDLES laat waarschijnlijk niets van de MAX heel, maar dat kan ons in dit geval precies niks schelen! Dit onstuimige kwintet heeft in de afgelopen jaren een beruchte livereputatie opgebouwd vanuit hun hometown Bristol. Ze staan bekend om hun meeslepende, overweldigende liveshows en hun gepassioneerde scherpe, politieke klinkklare cut the bullshit teksten van de onstuimige frontman Talbot.

25 september verschijnt het langverwachte derde album van de band ‘Ultra Mono’, een top reden voor de furieuze IDLES om met een sloophamer in de hand de zalen in te stappen en live de strijd voor gerechtigheid aan te gaan. Zaterdag 29 mei komen ze naar de Melkweg in Amsterdam, we can’t bloody wait!