Het debuutalbum van MILO is af en komt in november uit. Voor die tijd doen de Zwolse heren 1 liveshow en laat die nou net in Hedon zijn. Deze pre-release show is een unieke kans om album alvast live te beluisteren en vervolgens de elpee of cd alvast aan te schaffen.

Hedon ontvangt MILO op 29 oktober.