The Kik naar Hedon

Dave von Raven en zijn mannen in (semi-)akoestische opstelling zoals u ze zelden of nooit eerder zag. De voltallige band speelt een bloemlezing uit hun volledige oeuvre. Van ‘Simone’ tot ‘Angela’ en van Boudewijn de Groot tot (Nederlandstalige bewerking(en)) van The Beatles.

En Armand niet te vergeten. Akoestisch maar met de energie, bravoure en humor die The Kik zo eigen maakt. Zonder ooit in te boeten aan muzikale kwaliteit. Intiem en onvergetelijk.

The Kik komt naar Zwolle naar Hedon op 26 november.