Plants and Animals komen naar Vera

Het iconische trio Plants and Animals, gevestigd in Montreal, speelt al van kinds af aan samen en verscheen in 2008 op het internationale toneel met ‘Parc Avenue’. De band heeft sindsdien een gevarieerde cult-aanhang ontwikkeld, gebouwd op de schouders van hun zelfgeproduceerde platen en hun intense liveshows.

Ze hebben hun vijfde studioalbum ‘The Jungle’ aangekondigd voor 23 oktober via Secret City Records. ‘The Jungle’ is hun kortste album tot nu toe en zeker hun meest gedurfde met acht nummers in een wereld vol ruis.

Inmiddels is de eerste single en video ‘House on Fire’ uitgebracht, een vrolijke, energieke track, die perfect lijkt te passen bij de surrealistische zomer die de wereld dit jaar beleeft.

Plants and Animals komen op 20 februari naar Vera in Groningen voor een concert.