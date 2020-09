Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Weather Report.

Op 28 september 1978 gaf de Amerikaanse jazz fusion band Weather Report een concert in het Duitse Offenbach. Weather Report werd in de jaren zeventig wereldberoemd. De band werd opgericht in 1971 door Joe Zawinul en Wayne Shorter. Gedurende de opnames van twee Miles Davis albums besloten ze zelf een band op te richten. Na het toevoegen van bassist Jaco Pastorius sloegen ze een andere weg in met het gevolg dat ze bekend werden door hun single ‘Birdland’. Na nog een aantal bandledenwisselingen besloot Weather Report in 1985 het voor gezien te houden. Twee jaar later, op 21 september 1987 overleed Pastorius.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Weather Report live @ Offenbach, Germany (1978).