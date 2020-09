8 september, de verjaardag van René Klijn

René Klijn werd op 8 september 1962 in Den Haag geboren en overleed daar nog geen 31 jaar later aan de gevolgen van AIDS. Klijn maakte in de jaren ’80 deel uit van de boyband FRITSH, die later meer bekendheid kreeg toen deze werd omgedoopt tot Bam to Bam Bam. Die band bestond van 1988 tot 1990. Klijn verscheen in 1992 op de nationale televisie in het programma van Paul de Leeuw, waarin hij ruimhartig vertelde over zijn ziekte, AIDS.

René Klijn’s ‘Mr Blue’

De uitzending won tijdens het Festival van Montreux een Bronzen Roos wegens de originaliteit, kwaliteit en creativiteit in het amusementsprogramma. Na die uitzending maakte Klijn samen met Paul de Leeuw, Cor Bakker, John van Eijk, Candy Dulfer en Loïs Lane een cover van Yazoo’s ‘Mr Blue’ dat de best verkochte single van 1993 werd. Klijn overleed op 5 september, enkele dagen voor zijn 31e verjaardag. De opbrengsten van de single gingen naar het AIDS-fonds, een album heeft Klijn niet meer kunnen uitbrengen.