7 september, de verjaardag van Nadieh

Vandaag zou de verjaardag zijn van de Nederlandse zangeres Nadieh. Nadieh wordt op zondag 7 september 1958 geboren in Den Haag als Karin Francine Anne Meis. Ze heeft drie oudere broers: Frans, Fred en Edu en een jongere zus Manon ‘Nonny’ Meis. Haar vader is Indonesisch en haar moeder komt uit Scheveningen. Ze breekt in 1986 door met het nummer ‘Windforce 11’ waarmee ze de 23e plek van de Nederlandse top 40 haalt. Het door Hans Vermeulen en Kees Buenen geproduceerde debuutalbum ‘Land of Tá’ wordt in 1987 bekroond met een Zilveren Harp en een Edison Music Award. ‘Haifa Blue’ (van haar tweede album) wint in 1987 de eerste prijs in de categorie BSA op het Wereldsongfestival in Japan.

De backing vocals op ‘No way back’ (1989) worden verzorgd door Ruth Jacott en het nummer ‘Splendid Morning’ zingt Nadieh samen met Colin Blunstone. Het nummer is geschreven voor Nadieh’s eerste vriendje Onno, die op 17-jarige leeftijd verongelukte. Op haar album ‘Eye on the Waves’ spelen internationaal bekende artiesten als drummer Curt Cress en bassist Pino Palladino mee. Ondanks deze grote namen mislukt een internationale doorbraak. Nadieh overleed op 5 april 1996 in Utrecht op 37-jarige leeftijd aan een longembolie en kanker.