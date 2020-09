Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Paul Simon.

Op 12 mei 1992 gaf Paul Simon een optreden in Montevideo te Uruguay. Natuurlijk kennen wij Paul als lid van het zeer succesvolle duo Simon & Garfunkel waarmee hij een enorm aantal hits had. Ook solo deed Paul het niet onverdienstelijk getuige de hits als ‘The Boy In The Bubble’, ‘Kodachrome’, ‘Me And Julio Down By The Schoolyard’, ‘Graceland’, ‘Still Crazy After All These Years’ en ‘You Can Call Me Al’. Deze tracks, plus nog een aantal andere hits zijn te horen tijdens het concert in Uruguay.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Paul Simon live @ Live at Montevideo, Uruguay (1992).