HAEVN komt naar de Limburgzaal

Met hun eigenzinnige ‘dreampop’ verovert HAEVN de harten van muziekliefhebbers over de hele wereld. Na het succes van hun debuutplaat ‘Eyes Closed’ heeft HAEVN niet stilgezeten en volgde hun EP ‘Symphonic Tales’ dat werd opgenomen met een groot strijkorkest.

Nu is het tijd voor nieuwe muziek. Tijdens hun ‘Unfold’-Tour nemen ze je mee in hun volgende stap naar het tweede album en zul je worden ondergedompeld in een wereld waar pop- en filmmuziek hun ultieme samensmelting vinden.

HAEVN komt op 7 mei naar de Limburgzaal van Parkstad Limburg Theaters in Heerlen.