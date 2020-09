Whocat komt naar C-Mill

Whocat is een funky, nogal jazzy, gesofisticeerd en vrolijk Belgische kwartet rond de opmonterende Sara Moonen. Na een prille EP en de groovy single ‘All Good’ bracht de band in 2019 het eerste album ‘Joyful Rebellion’ uit, dat werd gepresenteerd in de AB in Brussel.

‘Joyful Rebellion’ is een ode aan de eigenwijsheid dat Sara Moonen muzikaal inkleurt samen met partners in crime Joris Lindemans (contrabas), Benoit Minon (electrische gitaar) en Davy Palumbo (drums & percussie). Het zijn 11 eclectische tracks waarbij de verschillende contrasten spelen als moodswitches van een sterke persoonlijkheid waar positieve energie centraal staat.

Playa Urbana …de Zomersessies… Een tijdelijk openluchttheater strijkt neer in Heerlen! Aan het einde van wat een festivalloze zomer in Zuid-Limburg leek te worden, valt er tóch nog wat te genieten! Het creatieve bedrijventerrein van C-Mill in Heerlen vormt zes weekenden lang het decor van Playa Urbana …de Zomersessies… Vanaf zondag 23 augustus tot eind september zijn er elk weekend openlucht-concerten in een heerlijke festival-achtige sfeer. En volledige corona-proof uiteraard…! Op 13 september staat Whocat op het programma