31 augustus, de verjaardag van Debbie Gibson

In 1988 werd ons land blij verrast door een fris gezicht in de muziekscene. De toen nog net 17-jarige Debbie Gibson (1970) luisterde de hitlijsten op met twee hitjes, te weten ‘Shake your love’ en ‘Foolish beat’. Gibson werd op 31 augustus 1970 geboren in Brooklyn en is tot op heden de jongste persoon met een zelf gezongen, geschreven én geproduceerde Amerikaanse nummer 1-hit. Datzelfde ‘Foolish beat’, behaalde in Nederland de 8e plek in de top 40 en bleef daar in totaal 9 weken staan. Vanaf 1996 brengt ze haar muziek uit onder haar echte naam, Deborah Gibson, maar ook daarmee behaalde ze niet het succes wat ze in 1988 behaalde.

Debbie Gibson’s huidige activiteiten

Tegenwoordig is ze in de Verenigde Staten nog regelmatig op tv, maar dan als jurylid of deelneemster van het kaliber Patty Brard: American Juniors, een kinderversie van het televisieprogramma American Idol en Sterren dansen op het ijs. Haar laatste video-appearance was in die van Katy Perry: ‘Last Friday Night’, waar ze in meespeelde. Sinds 1992 speelt ze overigens mee in verschillende musicals, waaronder Les Misérables, Grease (in Londen), Beauty and the Beast en Chicago, Cabaret en Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat.