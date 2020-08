Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Al Stewart.

Stewart werd een wereldster tijdens de Britse folk revival in de jaren ’60 en ’70. Al Stewart is het meest bekend van de singles ‘On the Border’ en ‘Year of the Cat’, de titeltrack van het met platina bekroonde album ‘Year of the Cat’. Dit album en het daaropvolgende ‘Time Passages’ brachten hem zijn grote commerciële succes, vroegere albums als bijvoorbeeld ‘Past, Present and Future’ (1973) worden gezien als een beter voorbeeld van zijn historische folk-rock muziek. Stewart was een sleutelfiguur in een vruchtbaar tijdperk in de Britse muziek.

Full Concert: Al Stewart live @ The Capitol Theatre (1978)