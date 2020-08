The Pact naar Muziekcafé Enschede

The Pact is een trio bestaande uit Sietse Huisman, Ronald Jonker en Tico Pierhagen. Ze spelen een crossover van fusion, funk en r&b en namen samen het album Posibilities op. Ze namen de plaat op met een keur aan gastmuzikanten die in het verleden door hen zijn begeleid waaronder Allen hinds, Richard Smith, Tom Braxton, Gianni Vancini en Chieli Minucci. De drummer, bassist en keyboardspeler blinken niet alleen zelf uit maar laten ook graag anderen schijnen in de spotlight.

Deze avond tijdens het JazzRock Café nemen ze hun goede vriend en saxofonist Jan Kooper mee. Een naam die in jazz en fusion kringen geen enkele introductie behoeft. Hou je van muzikale hoogstandjes van muzikanten die hun instrumenten volledig beheersen dan ben je vanavond in Enschede aan het juiste adres bij The Pact featuring Jan Kooper!

The Pact komt op 19 september naar Muziekcafé Enschede