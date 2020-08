Songschrijvers Rocco Ostermann (Donnerwetter) en Wout Kemkens (Shaking Godspeed) speuren als embedded musicians gevangenissen af naar bijzondere verhalen en muzikanten. Op zoek naar de kantelpunten en sleutelmomenten in de levens van hen die de verkeerde keuzes hebben gemaakt. De verschoppelingen, de misdadigers, de langgestraften. Gedetineerden.

‘Je ziet het niet, de barsten onder kekke kapsels, de vouwen in iemands ruggengraat. Het leven biedt geen stippellijntjes, maar een spagaat tussen goed en kwaad. De ‘iemanders’ schijnen in glossy’s, op het platte beeld zo vermetel. De Niemanders wonen op de achterkant van hun cv, in een heksenketel.’

Samen met – en geïnspireerd door – de inmates schrijven Rocco en Wout een uniek album dat verhaalt over de bajesbewoners en hun levens. Een ontmoeting en samenwerking tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. Samen zijn zij De Niemanders.

Rocco Ostermann, Wout Kemkens en de gedetineerden worden bij dit project gedreven door hun gezamenlijke fascinatie voor de keuzes die mensen bewust en onbewust nemen op de ‘crossroads’ in hun leven. De uitkomst is een album met songs geschreven in Nederlandse gevangenissen en een concertreeks binnen en buiten de muren.

Op 12 november komen de Niemanders naar Metropool in Enschede.