26 augustus, de verjaardag van Dr. Alban

26 augustus is de verjaardag van de in 1957 in Nigeria geboren Alban Nwapa, beter bekend als rapper Dr. Alban, de zingende tandarts. Alban emigreerde in 1980 naar Zweden om tandheelkunde te studeren en studeerde in 1990 af als tandarts. Veel tijd om dat beroep uit te oefenen had Alban niet, aangezien hij in datzelfde jaar met Leila K. de hit ‘Hello Afrika’ uitbracht en enkele maanden later zijn eerste solo-hit ‘No Coke’. Beide nummers bereikten overigens het jaar erop pas in Nederland de hitparade, om een jaar later te worden opgevolgd met de nummr 1-hit ‘It’s my life’.

Na die nummer 1-hit had hij nog top 10-hits met ‘Look who’s talking’ en ‘Sing Halleluja’, maar na 1999 is het in ons land helemaal stil als het gaat op nieuwe muziek van de zingende tandarts. Toch brengt Dr. Alban nog steeds nieuwe albums en singles uit en treedt hij van tijd tot tijd nog op in ons land.