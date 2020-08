Guy Swinnen Band naar de Bosuil

Wanneer we het geschiedenisboek van de Belpop erbij nemen, is Guy Swinnen niet zomaar een blad, maar een heel hoofdstuk. Deze immer sympathieke muzikale duizendpoot uit Diest is immers zoveel meer dan frontman bij The Scabs, waarmee hij inmiddels veertig jaar op de teller heeft staan. Hij is ook gekend om zijn eigen band – de Guy Swinnen Band – en om zijn succesvolle samenwerkingen met andere artiesten. Of om zijn verdienstelijke passage bij Liefde Voor Muziek waar hij steevast wist te verrassen en te ontroeren.

In 2020 wordt Guy Swinnen 60. En dat mag gevierd worden. Niet alleen persoonlijk, maar ook muzikaal: hoog tijd om het verhaal van Guy Swinnen te vertellen.

In de playlist van Guy Swinnen Band kun je uiteraard talrijke klassiekers (van oa. The Scabs) verwachten. Op 26 september staat Guy Swinnen met zijn band in De Bosuil.

