Rembrandt Frerichs Trio op binnenplaats Observant

Deze zomer spelen iedere woensdagavond de beste Nederlandse jazzartiesten op de binnenplaats van de Observant. Met parasols, paraplu’s en dekentjes achter de hand kunnen alle concerten, ook bij minder weer, veilig in de buitenlucht plaatsvinden. Woensdag 2 september treedt het Rembrandt Frerichs Trio op. Naast pianist Rembrandt Frerichs bestaat het trio uit bassist Tony Overwater en drummer Vinsent Planjer. De aanvang is 20:30 uur en de entree € 10,00.

Het trio presenteert deze avond het album ‘Graffiti Jazz’ wat onlangs op het Amersfoortse jazzlabel ZenneZ Records uitkwam. “Het Rembrandt Frerichs Trio maakt hoogst originele, gevarieerde en esthetische jazz, die het live op sublieme wijze uitvoert”, aldus Jazzenzo over ‘Graffiti Jazz’. In zijn puberjaren was werken met spuitbussen een absolute passie van Rembrandt, zelfs al leverde dat een verwijzing op naar Buro Halt. De opwinding en euforie van het illegaal graffiti spuiten krijgt nu muzikaal klank, vorm en ritme. Jazz als straatkunst: in your face. Vorig jaar nog double bill met Chick Corea in de legendarische jazzclub Ronnie Scott’s (Londen), nu in De Observant!

Kaarten zijn uitsluitend in de voorverkoop online verkrijgbaar via www.observant.nl. Voorafgaand aan het concert wordt een lekkere ‘jazzhap’ geserveerd. Reserveren kan via info@observant.nl of schuif gewoon lekker aan!