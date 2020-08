Neil Young gecoverd door Pocahontas in De Bosuil

Neil Young coverbands hebben meer kans op falen dan op slagen, Pokahontas is hier zeker een uitzondering in! Ze brengen een uniek akoestisch programma. Een oeuvre van deze muzikale wereld-indiaan songwriter en intieme prediker.

Neil Young op z’n best maar vooral de unieke zang- combinatie van Dok en Ellen. Wat je kunt verwachten is een intiem concert waarbij je wordt ingelijfd in de prachtige harmonieën van Youngs beste oeuvre. Akoestisch, integer, teder en rock & roll met bezieling.

De band bestaat uit de volgende bandleden:

Dok: Gitaar en lead-vocals

Ellen Aerts: Percussie en backing-vocals

Marc Aerts: Bas en backing-vocals

Bill: Gitaar, steal, banjo, mandoline en backing-vocals

Pokahontas staat op 6 november in de Bosuil in Weert.