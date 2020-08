LANY bereidt zich voor op de release van ‘Mama’s Boy’ met ‘you!’

Voor de alternatieve rockband LANY breken er spannende tijden aan. Het trio werkt toe naar de release van hun derde album, ‘Mama’s Boy’, op 2 oktober. Daarvoor hebben ze afgelopen week de derde single van het album uitgebracht, ‘you!’. Het nummer volgt de eerder verschenen nummers ‘If This Is The Last Time’ en ‘Good Guys’ op.

Om bij te komen van de wereldtournee na hun tweede album, ‘Malibu Nights’, en om met focus te werken aan nieuw materiaal, verruilde singer-songwriter Paul Klein zijn woonplaats Los Angeles voor de landelijker omgeving van Nashville. Daar richtte hij zich in alle rust op het schrijven van muziek, waarna hij het aan zijn mede-bandleden Charles Priest en Jake Goss voorlegde.

In de twee weken dat Klein daar doorbracht hervond hij de trots voor zijn achtergrond als jongen uit het binnenland van Amerika. “Someone asked me where I was from and somewhere, out of my spirit, I just said ‘Man, I’m from Oklahoma!’ It was a weird sense of pride, to be from the middle of nowhere,” zegt Klein. Dit gevoel van trots is dan ook het thema voor het album, waarmee de band een eerbetoon brengt aan hun afkomst.