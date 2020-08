Meis & Someone komen naar de Boerderij

Meis is het project van Aysha de Groot, dochter van Marcel en kleindochter van Boudewijn de Groot. Aysha maakt deel uit van de nieuwe live band van Eefje de Visser maar als Meis maakt zij solo kleine liedjes over grote onderwerpen als eenzaamheid, knokken tegen pech en het uiterst gefrustreerd blijven hangen in ontkenningsfases. Met hoofdthema ‘isolement’, brengt Meis haar debuut EP ‘Een’, waarin ze een intrigerende balans vindt tussen akoestische instrumenten en elektronische synths en samples.

Geïnspireerd door artiesten als Bon Iver, Big Thief, Clairo en St. Vincent, omarmt de EP het wrange en imperfecte. Meis is rauw, soms donker, maar dromerig. Ze twijfelt aan alles, maar grijpt je vast en neemt je mee als ze de weg kwijt raakt en ze laat je niet meer gaan.

Someone is het alter ego Tessa Rose Jackson. Waar we Tessa vooral kenden van haar ingetogen lieve liedjes, is ze met Someone dieper gedoken in de kleurrijke wereld van psychedelische dreampop. Zij zoekt steeds nieuwe manieren om deze te versmelten tot één geheel; van concerten met live animaties tot interactieve kunstwerken. Met elke uiting dompelt Someone haar publiek onder in haar kleurrijke droomwereld.

Aangenaam en tijdloos, maar ook spannend en vernieuwend. De mix van elektronica en wat psychedelisch aandoende klanken past prachtig bij de stem van Tessa Rose Jackson, die al even aangenaam klinkt als de instrumentatie op het album en het dromerige karakter van het album nog wat versterkt.