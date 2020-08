Tangarine sterk in De Rozenknop

Vrijdagavond stonden de gebroeders Sander en Arnout Brinks voor een concert in Het Rozenknopje in Eindhoven. Organisator De Effenaar maakte een goede keuze om het duo, dat onder de naam Tangarine optreedt, in de gemoedelijke ambiance van De Rozenknop te programmeren. De atmosfeer vrijdagavond was die als was het een huiskamerconcert, niet in de minste plaats door de social distancing, die afstand en tafeltjes verplichtte.

Het doet Tangarine tekort om de tweeling de Simon & Garfunkel van de lage landen te noemen, maar beledigd zullen ze zich allerminst voelen. In kleine setting van grootse stemmen en de prachtige liedjes uit het roerige leven van deze tweeling. Het folkduo wist zich dan ook goed te roeren in het Eindhovense en de sfeer was dan ook opperbest. Natuurlijk werkte het weer ook goed.

In het voorjaar van 2021 hopen de gebroeders Brinks met zijn tweeën op pad te kunnen gaan met ‘Running in the Family’. Een theaterconcert waarin Tangarine de mooiste liedjes van muziek-makende familieleden uit meer dan 60 jaar popgeschiedenis speelt: van The Beach Boys en The Carpenters via Radiohead en INXS tot The Corrs en Kings of Leon.

Vrijdag speelden de twee echter nog eigen nummers. Vanaf ‘When I Look In Your Eyes’ tot en met ‘Barricade’. Het publiek vond het allemaal prachtig, en terecht! Toegift ‘Nobody Wants To Be The One’ was dan ook meer dan terecht. Voor band, maar ook voor het enthousiaste publiek, dat flink genoot van het duo.

Foto’s (c) Wouter van Noort