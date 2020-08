Lucas Hamming past zich solo aan in de nieuwe DOMUSDELA

Een lange periode zonder concerten hakt er in bij menig muziekliefhebber. Even een avondje uit zat er lange tijd niet in en ondanks de vele goede initiatieven die de laatste maanden van de grond kwamen, was het het toch allemaal net niet. Live-streamen is gewoon niet die belevenis van meezingen, -klappen en ook de meeste artiesten baalden er gruwelijk van dat er geen respons kwam uit het digitale publiek. Goed dus dat er sinds 1 juni weer bescheiden concerten kunnen worden gehouden, al is het voor een erg beperkt publiek. Zaterdagavond was het niemand minder dan Lucas Hamming die voor een compleet gezeten publiek in de DOMUSDELA in Eindhoven eindelijk weer mocht. Eindelijk!

In de fraaie binnentuin van de Paterskerk in Eindhoven, officieel de Augustijnenkerk geheten, werd zaterdag eindelijk weer een concert gehouden. Voor wie niet direct de locatie van handeling weet te plaatsen, de Paterskerk, Augustijnenkerk, of Heilig-Hart kerk, staat aan de Vestdijk, aan de overzijde van de Heuvelgalerie, waarin ook organisator van het concert Muziekgebouw Eindhoven is gevestigd. Van veraf is de kerk te herkennen aan het 4 meter hoge Christusbeeld, dat op de 66-meter hoge torenspits staat. Sinds Uitvaartverzekeraar en -verzorger DELA het naastgelegen klooster Mariënhage, en dus ook de kerk, overnam, heet het complex DOMUSDELA en wordt het gebruikt voor onder andere vergaderingen en evenementen. Lucas Hamming trad op in de binnentuin.

De 26-jarige Lucas Hamming brak in 2009 door met het door Acda & De Munnik geschreven ‘Eva’. Hij maakte furore bij De beste singer-songwriter van Nederland, stond in 2016 op Pinkpop en won in 2019 het dirigeerprogramma Maestro. Het laatste maakte duidelijk dat Hamming niet zomaar muziek maakt, maar ook wel degelijk verstand heeft van de muzikale opbouw. In Eindhoven merkten we dat.

Hamming stond in zijn eentje, en had zijn band dus thuisgelaten. Jammer, want de band van Hamming, bestaande uit gitarist Kas Lambers, drummer Stijn van Rijsbergen, bassist Thomas Veenstra en toetsenist Jelte de Vries, bestaat uit louter toppers. Hoewel jammer, juist in zijn eentje kwam Lucas bijzonder goed uit de verf. Wellicht dat hij zelf nog niet helemaal gewend was om solo ten tonele te staan, maar die onwennigheid bleek juist weer de magie van de avond.

Nonchalant als ware hij een toevallige passant liep Hamming van achter door het publiek door richting het podium. Met ‘Are You With Me’ ving voor velen het einde van een concertloos half jaar aan. Voor Lucas zelf was het zelfs wat langer nog, aangezien hij de laatste 2 jaar andere dingen deed dan optreden. Hij vertelt openhartig over het na 2 jaar zijn eigen nummers weer opnieuw moeten inleren, zelfs op internet de teksten opzoeken die een ander ooit overtypte van wat men dacht te horen, “En daar klopt dan vaak helemaal geen zak van”. Hamming gooide structureel een anekdote of een gebbetje tussendoor, en dat maakte het dat de avond luchtig werd en bleef.

Of het nu oudere nummers waren als ‘Always On The Run’ of ‘Be Good Or Be Gone’, of wat nieuws als ‘Mr Blue Sky’, Lucas zorgde er in zijn eentje voor dat de band deze zaterdagavond niet eens gemist werd. Het praten tussen de nummers door was volgens Hamming een oefening voor zijn theatertournee, later dit jaar. Het ging de krullenbol sowieso goed af, hoewel hij zelf op een gegeven moment zijn eigen verhaal niet eens meer wist te volgen. “Laten we dan maar gewoon gaan spelen”, aldus Hamming. En dat deed hij. Of het nu eigen nummers waren, of een cover van Harry Styles, ‘Watermellon Sugar’, of zelfs ‘Space Oddity’ van Bowie. Het was duidelijk dat Lukas zich op zijn gemak voelde in het Eindehovense. “De gekste!”, gaf hij dan ook duidelijk meermaals aan.

Lucas Hamming stond na jaren zelf weer eens solo op het podium, en maakte van zijn programma een ware comeback. Een comeback voor hemzelf, maar ook voor velen in het publiek, die eindelijk weer eens naar een concert konden gaan. En dat het hele concert seated was; dat heeft ook wel weer z’n charme. Hamming maakte er voor velen het langgewenste eerste concert van en hij maakte er een leuke avond van, die hij – bijzonder – afsloot door nieuwe muziek, binnenkort uit te komen, te draaien vanaf cd, het publiek wat verward achterlatende. Het verwarde paste bij de avond, een mooie avond.

