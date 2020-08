Glass Animals naar TivoliVredenburg

De Engelse band Glass Animals maakt een opgewekte combinatie van indierock, electropop, triphop en alternative R&B. Debuutalbum ‘Zaba’ betekende in 2014 meteen de doorbraak voor de band en leidde tot tournees over de hele wereld. Tweede plaat ‘How To Be A Human Being’ (2016) is daar de weerslag van: frontman Dave Bayley legde de gesprekken die hij voerde met fans, taxichauffeurs en vreemden vast op zijn telefoon en gebruikte die opnames als basis voor de teksten – al is het moeilijk om je nog op teksten te concentreren wanneer je die verslavend lekkere beats hoort.

Deze zomer staat de release van het nieuwe album ‘Dreamland’ op de planning. Frontman Dave Bayley over het album: “The idea of Dreamland is to go from my first memory up until now, through all the big realisations that happen in life. It’s about the things that happened and the people that surrounded me in that time, good things, bad things, horrific things, funny things, confusing things, bits where I hated myself, bits where I hated other people, first loves, discovering sexuality, sadness, abandonment, mental health. It’s just painting pictures of those moments and times that, looking back, make you who you are.”

Nieuwste single ‘Heat Waves’ is al in volle glorie te beluisteren – een introspectieve zomerhit met gelaagde bassen over hoe een relatie je persoonlijkheid kan vervagen en je kan veranderen op een manier die je niet eens doorhad totdat je een stap terug zet.

Glass Animals komen op 13 mei 2021 naar TivoliVredenburg in Utrecht.