Jay-Way komt naar de Melkweg

Jay-Way is hiphopmuziek aan het herdefiniëren. Vanuit zijn woonplaats Amsterdam brengt hij een grensverleggend perspectief naar het genre en zijn in zijn tracks niet alleen ritmische rap-beats, maar ook moderne popmelodieën, old-school soul invloeden en het optimisme van gospel te horen.

Op ‘No, I’m Not OK’ heeft Jay-Way zijn sound opnieuw uitgevonden: indrukwekkende lyrics met zware hiphop beats maar ook melodieuze hooks, banjo-riffs en een gelaagde gitaarsound. Het eindresultaat is net zo meeslepend en onvoorspelbaar als de maker, met teksten over mentale gezondheid en het overwinnen van obstakels. In augustus staat hij bij ons op het podium, come see!

Dit programma maakt deel uit van Melkweg Zomersessies. Na drie maanden radiostilte door you-know-what, presenteren ze nu de Melkweg Zomersessies! Kom eindelijk weer genieten van de interessantste nieuwkomers en tofste Nederlandse acts – in de intiemste setting die je je kan bedenken.

Jay-Way staat op 25 augustus in de Melkweg in Amsterdam