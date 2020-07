Frisky Bulldog terug met ‘Take The Ones You Love’

Frisky Bulldog is het alterego van de Canadese zanger Alejandro. De 20-jarige is geboren en getogen in Ontario en studeert Business Management om tussendoor zijn muziek aan de man te brengen. Vanaf zijn jeugd trad de zanger al op en sinds 2014 komt zijn muziek sporadisch op YouTube. Hij experimenteert met verschillende geluiden, stijlen, genres, maar komt altijd terug op EDM / Pop.

Frisky Bulldog is een hondenliefhebber, wat direct de naam van de jonge artiest verklaart. Vooral de Britse Bulldog is zijn favoriet, hoewel hij daar op het moment nog geen tijd voor heeft. Logisch, want tussen het studeren, zijn werk als klantvertegenwoordiger, video’s van auto’s bekijken en muziek produceren door, treedt de artiest ook nog op als dj op feesten.

Frisky Bulldog haalt zijn inspiratie voornamelijk uit de muziek van Aviccii en zijn levenservaringen. Zijn single ‘Take The Ones You Love’ is daarvan een goed voorbeeld.