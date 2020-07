Andrea Pizzo toont liefde voor astronomie op ‘Keep on Searching’

De Italiaanse Andrea Pizzo groeide dicht bij de natuur op en was altijd al geïnteresseerd in wetenschap en astronomie. Hij kijkt graag naar sciencefictionfilms, maar zijn grootste passie is muziek. Andrea studeerde natuurkunde aan de Universiteit van Genova en werkt als software-ingenieur, maar muziek blijft zijn grootste passie.

Raffaella Turbino werd net als Andrea ook in 1977 geboren en bracht haar jeugd door in de buurt van de kust, waar ze haar passie voor avonturen en het ontdekken van nieuwe dingen ontwikkelde. Ze studeerde af in Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Genova en werkt als docent.

Het toeval bracht Andrea en Raffaella samen, waarna ze zichzelf muzikaal en privé bonden. Ze trouwden en wonen met hun dochter in Genova. In 2019 besloten Andrea en Raffaella om hun verschillende liefdes samen te brengen in een gemeenschappelijk expressief project, waarin ze samenwerken om teksten en muziek te schrijven, te zingen en video’s te maken.

Deze uitdaging stelt Andrea in staat om iets nieuws te creëren, met behulp van de verzen van Raffaela. Om het muzikale plaatje uiteindelijk helemaal af te maken, vroeg Pizzo hulp van de bevriende Riccardo Morello en Roberto Tiranti (Labyrinth, Wonderworld), die Andres de muzikale invulling bij de tracks gaven. Het werd uiteindelijk een album met nummers die gewijd zijn aan planeten en ruimteverkenningen. De liefdes van Andrea, gecombineerd op één album: ‘Excerpt from Potatoes on Mars’.

‘Keep on Searching’ is nu de single, een space rock nummer geïnspireerd door Queen, Led Zeppelin, Mars Volta en Marillion.