Ian Siegal komt naar Metropool

Britse bluesbeul die zijn hand ook niet omdraait voor een potje southern rock of laidback americana. Ian Siegal wordt in blueskringen gezien als een fenomeen en dat is niet louter vanwege zijn knappe gitaarspel maar ook vanwege zijn talent om gewoon goede liedjes te schrijven én te zingen!

Siegal is inmiddels 25 jaar onderweg. Tientallen albums staan inmiddels op zijn conto, een veelvoud aan kilometers in de tourbus die 50 landen heeft gezien. Siegal laat met zijn geweldige (slide)gitaarspel en zijn soulvolle zang overal waar hij een podium oploopt een verpletterende indruk achter. Hou je van blues en heb je deze gigant nog nooit aan het werk gezien dan doe je er goed aan om op 10 september je kans te pakken als hij in Hengelo komt!

Ian Siegal staat op 10 september in Metropool in Hengelo.