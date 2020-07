Blythe Pepino, Sam Brookes en Kit Hawes naar TivoliVredenburg

Deze drie Engelse topartiesten bundelden vorig jaar hun krachten samen met het zeer succesvolle John Martyn Project waarmee ze nog in een volle Club Nine stonden. Nu komen ze terug met hun eigen muziek in combinatie met enkele favoriete John Martyn songs.

Blythe Pepino

Singer-songwriter, activist Blythe Pepino is bekend als frontvrouwe van de formatie ‘Vaults’ en tourde o.a. met London Grammar. In 2017 keerde zij zich af van de grote platen bussines en begon zij haar eigen bandproject Mesadorm waarin ze beinvloedt wordt door 60’s en 70’s folk en songwriters als Carole King, Neil Young and Joni Mitchell. Zij heeft een prachtige stem die het publiek op het puntje van de stoel doet belanden.

Sam Brookes

Nadat hij met zijn debuut album door de Sunday Times al meteen een ‘Breaking act’ werd genoemd en ook met de opvolger ‘Kairos’ veel lof oogstte, begon voor Sam Brookes een succesvolle muzikale carrière, hij was o.a. te zien als supportact van Willy Mason, Scott Matthews en Joan Armatrading. In oktober zal zijn nieuwe album Black Feathers verschijnen. Ook de stem van Sam Brookes is bijzonder uniek, hij heeft het bereik van John Buckley en het warme timbre van Nick Drake.

Kit Hawes

De virtuoze gitarist, componist en singer-songwriter Kit Hawes is afkomstig uit een een echt muzikale familie en maakte al vroeg kennis met folk en roots muziek. Zijn professionele muzikale carrière begon al op 14 jarige leeftijd en hij is meermaals genomineerd als ‘Instrumentalist Of The Year’ bij de UK Americana Awards. Hij heeft een reputatie verworven als internationale top instrumentalist en in die hoedanigheid werkte hij o.a. met Seth Lakeman, Cara Dillon en Yola.

Samen staan ze op 25 oktober in TivoliVredenburg.