John Blek komt naar TivoliVredenburg

Bloedmooie zang, breekbare liedjes, bij vlagen virtuoos fingerpicking-spel en po√ętische teksten, dat is de Ierse singer-songwriter John Blek. Met Nick Drake als grote inspiratebron weet Blek, die inmiddels Willy Vlautin (The Delines) als een van zijn grootste fans mag rekenen, keer op keer zijn publiek te raken met zijn gevoelige stem en subtiele gitaarspel.

Hoewel Blek al vijf steengoede platen heeft uitgebracht brak hij pas echt door in 2018 toen hij in al genomineerd werd voor beste song op de International Folk Music Awards. Dat was te danken aan het album Thistle & Thorn, met gasten als Joan Shelley en Nathan Salsburg Hij won er in eigen land een IMRO-award mee, voor zijn eerste plaats in de Irish Independent charts.

Ook in de Benelux werd het album uitstekend onthaald. Aan inspiratie en productiviteit geen gebrek, want dit voorjaar verscheen alweer zijn volgende plaat ‘The Embers’, Het album werd opgenomen met Brian Casey als producer en met bijdragen van o.a. landgenoot Mick Flannery kan het niet anders dan weer een voltreffer zijn!