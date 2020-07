Slipknot’s Corey Taylor kondigt eerste solo album aan

Corey Taylor heeft zijn debuutalbum aangekondigd. ‘CMFT’ zal begin oktober uitkomen. De eerste twee tracks ‘Black Eyes Blue’ en ‘CMFT Must Be Stopped’ feat. Tech N9ne & Kid Bookie zijn nu al te beluisteren via alle streaming platforms. Voor die laatste track is er ook een videoclip verschenen, die geregisseerd is door DJay Brawner en cameos bevat van onder andere Marilyn Manson, Lars Ulrich, Rob Halford, Chris Jericho en ZillaKami.

‘CMFT’ is een project waar Corey Taylor al lang aan werkt. Op het album zijn naast gloednieuwe nummers ook tracks terug te vinden die hij al in zijn tienerjaren schreef. De opnames hebben plaatsgevonden in de Hideout Studio in Las Vegas met producer Jay Ruston en de band die bestaat uit Christian Martucci (gitaar), Zach Throne (gitaar), Jason Christopher (bass), en Dustin Robert (drums).

Over Corey Taylor

Corey Taylor is frontman van zowel de band Slipknot als Stone Sour. Daarnaast is hij auteur van de boeken ‘Seven Deadly Sins’, ‘A Funny Thing Happened On The Way To Heaven’, ‘You’s Making Me Hate You’ en ‘America 51’. Ook is hij acteur in tv-series en films als Docter Who, Officer Downe, Fear Clinic en Sharknado 4. Corey is een man die een college kan geven aan de universiteit van Oxford, maar tegelijkertijd headliner kan zijn op een groot festival. Daarmee daagt hij iedereen uit om niet in culturele hokjes te denken.