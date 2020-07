Marilyn Manson kondigt nieuw album aan en brengt titeltrack uit

Marilyn Manson kondigt de release aan van zijn elfde studioalbum ‘We Are Chaos’, dat in september verschijnt. Het album telt tien nummers en werd vlak voordat de pandemie uitbrak geschreven in samenwerking met singer-songwriter Shooter Jennings. De aankondiging van de Amerikaanse rockartiest gaat gepaard met het uitbrengen van zijn gelijknamige single. ‘We Are Chaos’ is het vervolg op ‘Heaven Upside Down’, Marilyn Manson’s vorige album uit 2017. Het was zijn zevende opeenvolgende plaat die een top 10-notering behaalde.

Het schilderij dat te zien is op de albumhoes, genaamd ‘Infinite Darkness’, is speciaal voor deze plaat gemaakt door Marilyn Manson. Zijn kunstwerken hangen wereldwijd bij diverse galerie- en museumtentoonstellingen in steden als o.a. Miami, Wenen en Moskou.

Marilyn Manson zegt over het album: “Het album is geschreven, opgenomen en afgerond zonder dat iemand anders het in de tussentijd te horen kreeg. Er is in zekere zin een A-kant en B-kant, maar net als bij een traditionele LP is het aan de luisteraar om iets met dat laatste puzzelstukje te doen.”

Naast het opnemen van muziek en het maken van kunst, blijft Marilyn Manson ook op andere manieren bezig met hedendaagse cultuur. Onlangs werkte het modehuis Saint Laurent samen met Marilyn Manson, nodigde Travis Scott hem uit om op te treden tijdens Astroworld Festival en verscheen hij in goed bekeken tv-series zoals Sons of Anarchy. ‘We Are Chaos’ is verkrijgbaar vanaf 11 september.