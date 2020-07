27 juli, de verjaardag van Henny Vrienten

Op 27 juli 1948 werd in het Brabantse Hilvarenbeek de man geboren die later zou uitgroeien tot een van Nederlands grootste tieneridolen aller tijden. Henny Vrienten startte zijn carrière in de Tilburgse band Les Cruches, werd gevraagd in de begeleidingsband van Boudewijn de Groot en maakte daar kennis met ene Ernst Jansz, die hem in 1980 vroeg de plek van Piet Dekker over te nemen in de twee jaar eerder opgerichte band Doe Maar.

Onder aanvoering van Vrienten groeide Doe maar uit tot een van de succesvolste bands in de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek, ondanks dat de band, die ska en reaggae met nederpop combineerde, in 1984 alweer uit elkaar ging. In 2000, 2008, 2012, 2013 als 2016 kwam de band bijeen voor een reeks reünieconcerten.

Solocarrière van Henny Vrienten

Vóór Doe maar nam Henny Vrienten in 1977 al een solo-album op, dat nooit echt aansloeg. Na het uiteenvallen van Doe Maar kwamen er nog 4 solo-albums en twee hit-singles met Herman Brood en legde hij zich toe op het schrijven van soundtracks en boeken.